В Москве задержали участников массовой драки

Массовая драка произошла накануне вечером во дворе дома во 2-м Грайвороновском проезде. За мелкое хулиганство и нарушение правил въезда в РФ полиция задержала 9 человек, сообщает столичное управление МВД РФ.

Местные жители, ставшие очевидцами драки, вызвали на место полицейских. После приезда патрулей были задержаны девять человек, их личности установлены. Задержанным вменили мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти, а также нарушение иностранным гражданином правил въезда в Россию.

«В отношении всех участников конфликта составлены протоколы за административные правонарушения по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ, кроме того в отношении 3-х задержанных составлены протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ», — сказано в релизе столичного ГУ МВД.

Сообщений о травмах из медучреждений не поступало.

Массовая драка мигрантов в Москве попала на видео

В управлении МВД добавили, что «информация о якобы имевшейся в ходе конфликта перестрелке не соответствует действительности».