Шесть человек спаслись с горящей яхты в Саратовской области, следует из заявления Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«На регистровом судне с шестью пассажирами на борту произошло возгорание. В результате инцидента судно получило значительные повреждения, пассажиры смогли высадиться и не пострадали», — говорится в публикации.

Сумма ущерба устанавливается. Проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК России.

Ранее у берегов Владивостока затонул туристический катамаран.