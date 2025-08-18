В Ростове подросток испугался за жизни родных и перевел деньги мошенникам

В Ростове телефонные мошенники запугали 13-летнего подростка и вынудили его перевести со счетов родителей более 800 тысяч рублей. Об этом сообщает областное управление МВД.

В полицию обратилась жительница Ростовая, женщина сообщила, что с ней связались сотрудники банка и сообщили, что на ее имя оформлен крупный кредит. Женщина убедилась, в том, что займ действительно был оформлен и расспросила о произошедшем 13-летнего сына.

Мальчик рассказал, что с ним связался неизвестный. Аферист запугал подросток расправой над членами его семьи, если школьник не переведет деньги на указанный счет. Сначала мальчик нашел дома более полумиллиона рублей наличными и перевел их через банкомат на счет звонившего, а затем оформил с телефона матери кредит на 290 тысяч рублей.

Общий ущерб составил 865 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

До этого в красноярском крае девятилетняя девочка пыталась купить валюту в онлайн-игре и перевела аферистам 457 тысяч рублей. Мошенник пояснил, что скинет девочке QR-коды, с помощью которых несовершеннолетняя сможет оплатить свою покупку.