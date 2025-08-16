В Ярославле при пожаре на стоянке сгорели тягачи и полуприцепы

В Ярославле на автостоянке произошел пожар, в результате которого сгорели три тягача и три полуприцепа. Об этом сообщили в ГУМЧС по Ярославской области.

По данным ведомства, возгорание произошло в 02:20 мск на улице Выставочной. Площадь пожара составила 150 квадратных метров, при этом поврежденные автомобили занимали еще 20 квадратных метров.

Пострадавших в результате происшествия нет, однако еще один тягач и два полуприцепа получили повреждения. Полностью ликвидировать огонь удалось к 05:01 мск.

До этого сотрудники МЧС полностью ликвидировали возгорание на производственном предприятии в Ярославле. Площадь пожара составила 4,5 тысячи квадратных метров. Возгорание произошло по адресу улица Полушкина Роща, дом 16. В результате огня обрушилась кровля здания.

Позже пожарные ликвидировали открытое горение в здании администрации Щелковского городского округа в подмосковном городе Щелково. Пламя распространилось на площади 140 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из горящего здания шесть человек. В результате пожара никто не пострадал.