Тревел-блогерша и ее жених погибли, упав с высоты 200 м. вскоре после обручения

Стейси Тоуроут и Мэттью Йоманс, молодая пара тревел-блогеров, погибли в отдаленном районе в Британской Колумбии, Канада.

За их приключениями на одной из сетевых платформ следили 200 000 человек.

Как сообщает 15 августа People, машина путешественников на бездорожье сорвалась в обрыв, пролетев и прокатившись по склону порядка двухсот метров.

По словам источника, Стейси на момент обнаружения ее спасателями была еще жива и находилась в сознании, но вскоре умерла в местной больнице, куда ее экстренно доставили на вертолете, из-за тяжелой травмы головы. Ее жених, которого выбросило из автомобиля, погиб на месте.

Мать блогерши смерть дочери подтвердила.

В прошлом году молодые люди обручились - во время своего очередного путешествия.

Их последнее видео было опубликовано за неделю до трагической гибели.