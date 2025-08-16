В Саратовской области сгорело судно

Саратовский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России начал доследственную проверку по факту возгорания регистрового судна на Волге, сообщили в пресс-службе ведомства. Дело квалифицировано по части 1 статьи 263 УК РФ.

© Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

По предварительной информации, инцидент произошел утром 16 августа в акватории Волги на территории Хвалынского района Саратовской области. На борту судна находились шесть пассажиров.

Судно получило значительные повреждения, однако пассажирам удалось благополучно высадиться. Состояние людей оценивается как удовлетворительное.

Следователи осмотрели место происшествия и продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, включая размеры нанесенного ущерба, передает Telegram-канал СК.

