Выросло число погибших на заводе в Рязанской области

Количество погибших в результате ЧП на предприятии в Шиловском районе Рязанской области выросло до 11, медицинская помощь оказана 130 пострадавшим.

Об этом сообщает оперштаб региона.

"Продолжаются поисково-спасательные работы на месте происшествия у пос. Лесной Шиловского района. Число погибших увеличилось до 11. Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек", - говорится в сообщении.

В операштабе уточнили, что в настоящее время 13 пациентов находятся в больницах Рязани, 16 переведены в федеральные медицинские центры Москвы. Спасатели продолжают ликвидировать последствия ЧП.