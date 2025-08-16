Число погибших при взрыве на предприятии в Рязанской области выросло до 11
Число погибших в результате ЧП на предприятии в Рязанской области возросло до 11. Об этом сообщил оперштаб региона.
Медицинская помощь была оказана 130 пострадавшим, 29 из них были доставлены в больницы.
Объявлен режим ЧС. Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.
Ранее сообщалось, что спасатели достали живыми из-под завалов двух человек.
Взрыв и пожар на предприятии в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области произошел в пятницу, 15 августа, около 10:30.
СК РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности.
По предварительным данным, взрыв носит техногенный характер. В одном из цехов мог произойти технологический сбой, после чего произошла детонация.