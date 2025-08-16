Число погибших при взрыве на предприятии в Рязанской области выросло до 11

Число погибших в результате ЧП на предприятии в Рязанской области возросло до 11. Об этом сообщил оперштаб региона.

Медицинская помощь была оказана 130 пострадавшим, 29 из них были доставлены в больницы.

Объявлен режим ЧС. Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

Ранее сообщалось, что спасатели достали живыми из-под завалов двух человек.

Взрыв и пожар на предприятии в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области произошел в пятницу, 15 августа, около 10:30.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности.

По предварительным данным, взрыв носит техногенный характер. В одном из цехов мог произойти технологический сбой, после чего произошла детонация.