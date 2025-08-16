Двоих мужчин задержали за стрельбу из автомата в лесу на северо-востоке Москвы

В Москве сотрудники полиции задержали двух мужчин, устроивших стрельбу в лесном массиве на северо-востоке столицы. По предварительным данным, они использовали охолощенное оружие. Пострадавших в результате инцидента нет. Об этом в субботу, 16 августа, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Сообщение о стрельбе поступило в полицию в ночь. Наряд прибыл к лесу рядом с домом №169 на Дмитровском шоссе, где задержал двоих граждан. Их доставили в отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Как установили правоохранители, мужчины производили выстрелы в воздух из охолощенного автомата. Причины их действий в настоящий момент выясняются.

В пресс-службе столичного ГУ МВД уточнили, что оружие у задержанных изъято, а по факту происшествия проводится проверка, передает ТАСС.

