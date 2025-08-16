Исполнитель теракта в «Крокусе» подтвердил, что деньги на атаку выделил Киев

Один из обвиняемых по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» на допросе подтвердил, что финансирование преступления осуществляла государственная структура Украины. Эта информация содержится в материалах уголовного дела.

— В ходе разговоров он слышал, что Сайфулло говорил, что заказчиком теракта была государственная структура Украины, в связи с чем после теракта они направились в сторону Украины, где в Киеве с ними должны были рассчитаться за совершенное преступление, — говорится в показаниях обвиняемого Рачабализоды Муродали*.

После теракта они направились в сторону границы с Украиной, но их задержали в Брянской области, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

До этого стало известно, что террористы получили оружие за день до нападения. Исполнители теракта забрали его в лесном массиве в 15 километрах от МКАД по Дмитровскому шоссе. Оружие террористам передал соучастник преступления.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. В трагедии погибло 145 человек. «Вечерняя Москва» в отдельном материале рассказала поминутную хронологию того дня.

*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.