Стало известно, зачем исполнители теракта в "Крокусе" пытались бежать на Украину

Согласно материалам уголовного дела, четверо нападавших, устроивших теракт в "Крокус сити холле", намеревались скрыться в Афганистане через Украину и Турцию. Эти данные содержатся в показаниях одного из задержанных, с которыми ознакомилось агентство ТАСС.

Террорист признал, что за участие в атаке ему обещали вознаграждение в размере 1 миллиона рублей, однако денег он так и не получил. По его словам, оплата должна была поступить уже после совершения преступления.

Маршрут для побега предполагал транзит через Украину и Турцию с конечной целью достижения Афганистана, где базируется запрещенное в России подразделение "Вилаят Хорасан"* (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Ранее сообщалось, что террористов «Крокуса» в Брянской области ждал сообщник для отправки в Киев.

* - террористическая организация, запрещенная в РФ