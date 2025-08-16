У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3

В субботу, 16 августа, в 18:51 мск сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,3 в Тихом океане у берегов Камчатки. Об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр находился в 469 километрах к юго-западу от Петропавловска-Камчатского. Уточняется, что толчки произошли на глубине 28,6.

Напомним, что в субботу на вулкане Ключевском произошел пепловый выброс, поднявшийся на высоту 6,5 километра над уровнем моря.