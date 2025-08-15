МЧС заявило об увеличении числа пострадавших при ЧП в Рязанской области

МЧС России сообщило о том, что число пострадавших при ЧП в Рязанской области выросло до 117 человек. Об этом пишет ТАСС.

Согласно информации ведомства, на данный момент известно о 117 пострадавших и 5 погибших. При этом, на месте происшествия продолжаются спасательные работы — сотрудники МЧС и Росгвардии все еще разбирают завалы.

«Поисково-спасательные работы будут проводиться в круглосуточном режиме. Для этого сотрудники ведомства устанавливают световые башни. На отдельных участках проводится проливка конструкций», — сообщили в МЧС.

Ранее в Рязанской области взорвался пороховой склад.