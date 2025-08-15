Супруги полтора года жили с телом бывшего любовника под матрасом

В американском штате Колорадо супруги полтора года жили с телом бывшего любовника ради получения его социальных пособий. Об этом пишут СМИ.

Сообщается, что пара незаконно получила 17 тысяч долларов, спрятав тело дома под матрасом.

Шокирующая история приключилась в пригороде Денвера: 55-летний Джеймс и его 57-летняя жена Сюзанн жили вместе с Джеймсом О’Нилом, который был ее любовником. Мужчина в какой-то момент перестал выходить на связь с братом.

Родственник забеспокоился и стал выяснять, что случилось. Нагрянувшим в дом с визитом полицейским супруги пояснили, что Джеймс давно «уехал с какой-то иностранкой из интернета».

Преступников сгубила собственная жадность. Когда стало известно, что О’Нил должен получить наследство, пара тут же придумала легенду. Муж и жена заявили, что пропавший любовник вернулся жить к ним, но не готов общаться с близкими. Супруги передали все реквизиты и стали ждать крупную сумму.

В погоне за выгодой они не учли одного: получатель наследства должен присутствовать лично при передаче денег. На финальном этапе оформления супруги перестали выходить на связь.

Брат пропавшего американца заподозрил неладное. Он проверил его реквизиты и выяснил, что со счета регулярно кто-то снимал деньги. Записи с камер наблюдения позволили установить получателей пособия: оказалось, за средствами приходил тот самый Джеймс.

Пару арестовали. На допросе супруги пояснили, что О’Нил на самом деле скончался в декабре 2023 от болезни или передозировки. Его тело они решили оставить, чтобы ежемесячно получать соцпособие в 1000 долларов. Прятали покойника под надувным матрасом в комнате, чтобы не грызли домашние животные.

