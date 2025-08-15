Дерево упало на коляску с годовалым ребенком на юге Москвы

Дерево рухнуло на коляску с годовалым ребенком на Нагатинской улице в Москве. Прибывшие на место медики оказывают малышу всю необходимую помощь, мать в результате падения ствола не пострадала. Об этом в пятницу, 15 августа, сообщил Telegram-канал Mash.

Другой случай произошел в середине июля, когда трехлетняя девочка пострадала после падения ей на голову стеклянной бутылки, которую сбросили с 24-го этажа жилого дома в столице.

Кроме того, в начале того же месяца правоохранители возбудил уголовное дело после того, как в Новой Москве нашли несовершеннолетнюю девочку с травмами головы и туловища. По одной из версии, на ребенка могло упасть дерево. Девочку доставили в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.

Маршрут автобусов № 248 и 732 на западе Москвы ранее временно изменили из-за упавшего на проезжую часть дерева в районе дома 3 по Инициативной улице. Оба автобуса следовали по улице Артамонова, минуя остановки «Инициативная улица, дом 9», «Инициативная улица, дом 5», «Кременчугская улица», «Интернат».