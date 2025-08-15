Появились подробности об убившем федерального судью под Волгоградом

Убивший федерального судью Василия Ветлугина под Волгоградом Сергей Кибальников близко общался со своей жертвой. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на источники.

Напомним, что 14 августа в Камышине обнаружили тело федерального судьи Ветлугина с огнестрельными и колото-резаными ранениями. Подозреваемого в убийстве оперативно задержали, им оказался Кибальников. В настоящее время устанавливаются мотивы преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения.

По одной из версий Кибальников приревновал свою супругу к Ветлугину, однако, по словам источника StarHit, подозреваемый был в разводе с женой.

«По слухам, Сергей от нее не отставал, угрожал и избивал. А Василий, я так думаю, мог заступиться за нее по-человечески, и, возможно, отсюда все и началось», — добавил он.

Также в окружении Кибальникова рассказали, что он был состоятельным человеком, занимался грузоперевозками и имел отдел недвижимости.

«С Василием они очень близко общались, потому что все друзья Кибальникова знали Васю и общались с ним. По словам знакомых, при задержании он вел себя очень дерзко. Думаю, что никакого аффекта у него не было. Казалось, что он шел на это умышленно», — отметили в окружении подозреваемого.

Они подчеркнули, что Кибальников сам пришел сдаваться в полицию.