Убившую детей и покончившую с собой мать в Екатеринбурге не могут похоронить

Медсестру из Екатеринбурга и двоих ее детей, которых она зарезала 10 августа, а после совершила самоубийство, все еще не похоронили. Организацией похорон должна была заняться 65-летняя мать женщины, однако она все еще не может прийти в себя после трагедии.

— Тела до сих пор в морге. Мама убитой женщины все еще не может успокоиться и прийти в себя. Очень сильно ее потрясла эта трагедия, — передает «СтарХит».

Инцидент, о котором идет речь, произошел 10 августа, когда мать екатеринбурженки обратилась в полицию и заявила, что ее дочь не выходит на связь и из-за депрессии может совершить необдуманные поступки. Позже правоохранительные органы нашли в квартире тела женщины и ее детей, а также записку с фразой: «Нас больше у тебя нет».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования этого дела. Психиатр Василий Шуров предположил, что медсестра страдала от затяжной послеродовой депрессии. Что еще известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».