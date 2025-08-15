Осужденный экс-директор парка «Патриот» просил в суде об одной вещи

Бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов просил не лишать его свободы во время последнего слова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала Одинцовского городского суда Московской области.

Ахмедов заявил, что искренне раскаивается.

«Прошу не назначать мне реальный срок лишения свободы. Но приму справедливое наказание», — добавил он.

В пятницу, 15 августа, суд приговорил экс-директора парка «Патриот» к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей. Его признали виновным по статьям 159 («Мошенничество в особо крупном размере») и 292 («Служебный подлог») УК РФ.

Ранее прокурор запрашивал для Ахмедова шесть лет лишения свободы.