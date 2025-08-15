Собственником горящего в подмосковном Красногорске дома, соседствующего с коттеджем певца Филиппа Киркорова, оказался казанский миллиардер и создатель корпорации ASG Алексей Семин. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Компания бизнесмена занимается недвижимостью в России. На данный момент Семин проживает в своем замке во Франции, он не навещал загоревшийся дом в течение десяти лет. Ранее сообщалось, что пожар начался из-за возгорания строительных материалов, однако по информации канала, работы в доме не ведутся.

Пожар в особняке рядом с коттеджем Киркорова произошел днем в пятницу, 15 августа. Очевидцы поделились роликом, на котором можно увидеть поднимающийся из окон здания густой дым.