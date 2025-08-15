Подозреваемый в убийстве судьи в Камышине полностью признал вину

Подозреваемый в убийстве федерального судьи в Камышине Волгоградской области Сергей К. профессионально занимался охотой и имел разрешение на хранение огнестрельного оружия. Об этом RT рассказал его знакомый. Собеседник RT также утверждает, что убитый Василий Ветлугин и Сергей были знакомы и оба ему казались адекватными, спокойными людьми. При этом Сергей всегда отличался ревностью — это могло стать мотивом для убийства.

В Камышине Волгоградской области произошло убийство федерального судьи Василия Ветлугина, его тело с колото-резаными и огнестрельными ранениями нашли 14 августа. Как сообщил источник RT в правоохранительных органах, подозреваемый подкараулил судью возле работы и застрелил из «Сайги». После этого отрезал ему половой орган. Причиной расправы, предварительно, стала ревность — по данным местных СМИ, мужчина якобы узнал о связи своей супруги с судьёй.

В сеть попали кадры расправы над Ветлугиным — судя по ним, подозреваемый подкараулил судью после работы неподалёку от здания суда, дождался, пока тот сядет в машину, после чего заблокировал автомобиль, подбежал и несколько раз выстрелил в водителя через окно. Когда Ветлугин попытался убежать, злоумышленник добил его на проезжей части. Затем он отрезал жертве половой орган.

В СУ СК по Волгоградской области RT заявили, что подозреваемого уже задержали. В ведомстве уточнили, что подозреваемый заключён под стражу. РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону сообщает, что он признал свою вину.

«Следственным управлением СК России по Волгоградской области расследуется уголовное дело в отношении жителя города Камышина, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое с особой жестокостью) и ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия)», — говорится в официальном сообщении СУ СК по Волгоградской области.

«Знали очень хорошо»

Подозреваемый в убийстве судьи — 47-летний житель Камышина Сергей К., занимался бизнесом и был достаточно известен в своём небольшом городе. Об этом RT рассказал его бывший бизнес-партнёр Андрей — он давно знаком и с подозреваемым, и с жертвой.

«Сергей — человек, достаточно известный и имевший вес в Камышине. Сейчас у всего города шок, что он начудил. Мне бы вот кто сказал, я бы никогда не поверил. Тем более, они друг друга знали очень хорошо — и Ветлугин знал Сергея, и Сергей знал Васю. Ситуация какая-то бредовая. Даже из-за ревности так не поступают адекватные люди», — говорит собеседник RT.

Он рассказал, что несколько лет назад Сергей К. держал в родном Камышине автостанцию, однако впоследствии лишился этого бизнеса, связавшись с недобросовестными людьми, которые его обманули. Андрей добавил, что Сергей всю жизнь занимался спортом, в частности, боксом, а также увлекался охотой, поэтому собеседник RT выразил удивление по поводу нынешних обвинений, связанных с незаконным хранением огнестрельного оружия.

«Написали, якобы он незаконно хранит оружие. Оружие у него всё на него (оформлено). И «Сайга» на него была оформлена, и ружья на него оформлены», — утверждает знакомый подозреваемого.

Андрей также подтвердил RT, что Сергей К. — очень ревнивый человек, и это якобы сказывалось на его отношениях.

«Сам по себе он человек спокойный, как танк, но при этом очень ревнивый. Он никогда гулящим не был — если бы он сам по девкам ходил и никому не разрешал больше с ней дружить, тусоваться или спать, это одно. Но он домашний. Первую жену он прямо ревновал к каждому столбу. У него до нынешней жены была ещё супруга, у которой был ребёнок, не от него. Они сошлись, а потом расстались, и она ушла к водителю, который работал у К. С его нынешней женой я не знаком — но говорят, что она работала в суде у Ветлугина секретаршей», — говорит Андрей.

Об убитом судье собеседник RT отзывается положительно — по его словам, тот был тихим, начитанным и спокойным человеком.

«Вася отличный парень был, не скажешь, что он какой-то плохой, мол, «так ему и надо». Нет, именно шоковая ситуация, что и один (Ветлугин), и второй (Сергей К.) — нормальные люди. Но в голову, конечно, ни к кому не залезешь — надо собрать все факты и уже потом делать выводы», — подытожил собеседник RT.

Согласно данным, опубликованным на портале «Судьи России», 40-летний Василий Ветлугин родом из Карелии, он учился в Саратовской государственной академии права. С сентября 2007 по август 2011 года он работал следователем УВД по Камышину и Камышинскому району, а с 2011 по 2013 год — помощником судьи Камышинского городского суда. Карьеру судьи Ветлугин начал в июне 2013 года, когда его назначили на должность мирового судьи судебного участка № 14. 15 апреля 2019 года Василия Ветлугина назначили федеральным судьёй.