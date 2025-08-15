Появились подробности пожара возле особняка Филиппа Киркорова

В СМИ появились подробности пожара возле дома Филиппа Киркорова в поселке Береста в Красногорске. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Согласно информации источника, площадь возгорания составляет 600 кв. метров. Загорелся частный коттедж — причины возгорания пока неизвестны. При этом, рядом с пожаром расположен дом певца Филиппа Киркорова, который был куплен за 12 миллионов долларов.

Издание также показало видеозапись с места событий. На кадрах можно увидеть дорогой особняк, объятый пламенем.

Ранее СМИ сообщили о пожаре у соседей Киркорова.