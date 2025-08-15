Во Франции попытались поджечь молельный зал мечети

Неизвестные, как заявил глава МВД Франции Брюно Ретайо, попытались поджечь молельный зал мечети в коммуне Шатийон-сюр-Сен. ЧП произошло в ночь на пятницу, когда во Франции отмечается католическое Успение Пресвятой Богородицы.

Министр в соцсети X поддержал верующих, пострадавших от «трусливого антимусульманского акта».

В преддверии Успения Пресвятой Богородицы Ретайо поручил префектам усилить охрану религиозных мест. Он также обратил внимание на то, что число правонарушений, целью которых были христиане, возросло за первые полгода на 13% по сравнению с таким же периодом 2024 года.