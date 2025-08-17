В Якутии зафиксировали четыре лесных пожара

В Республике Саха горит четыре лесных пожара в четырех районах.

Об этом сообщили в министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я).

"Действуют четыре лесных пожара на площади 711 гектаров на территории Вилюйского, Кобяйского, Ленского, Олекминского районов. Все пожары в авиационной зоне, применение техники невозможно. На тушение привлечено 203 человека", - уточнили в минэкологии.

За прошедшие сутки ликвидирован лесной пожар на площади 17 гектаров в Вилюйском районе, а в ходе авиационного мониторинга обнаружило возгорание в Олекминском районе.

С начала пожароопасного сезона в РС(Я) ликвидировали 313 лесных пожара на общей площади 159,9 тысячи гектаров.