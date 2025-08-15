МЧС направило 100 спасателей на ликвидацию последствий ЧП в Рязанской области

Дополнительная группировка из 100 спасателей направлена в Рязанскую область. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Там отметили, что спасатели аэромобильного отряда МЧС России «Центроспас» и Ногинского спасцентра примут участие в поисково-спасательных работах в регионе.

«...Всего 100 специалистов, в том числе шесть кинологических расчётов, десять единиц техники», — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области при ЧП на заводе погибли пять человек, более 100 пострадали. Как отмечал Telegram-канал RT со ссылкой на источник, около 20 человек могут находиться под завалами цеха, где произошёл взрыв.