Ущерб, причиненный Черному морю в результате крушения "Волгонефть-239" у Керченского пролива непосредственно от разлива нефтепродуктов, составил 35,3 млрд рублей, еще на 145,3 млн рублей причинен ущерб от затопления носовой части судна, следует из полного текста решения Арбитражного суда Краснодарского края по иску Росприроднадзора, опубликованного в картотеке.

Резолютивная часть решения была объявлена 13 августа. Арбитражный суд Краснодарского края в полном объеме удовлетворил заявленные Росприроднадзором исковые требования к владельцу потерпевшего крушение у Керченского пролива танкера "Волгонефть-239" - компании "Волгатранснефть" и постановил взыскать сумму вреда, причиненного окружающей среде, в размере 35 483 862 830 рублей и еще 10 млн рублей госпошлины в доход федерального бюджета.

Согласно представленному в материалы дела расчету от 26.03.2025 размера вреда, причиненного водному объекту (Черное море) в результате разлива нефтепродуктов с т/х "Волгонефть-239" составил 35 338 518 735 (тридцать пять миллиардов триста тридцать восемь миллионов пятьсот восемнадцать тысяч семьсот тридцать пять) рублей. Размер вреда, причиненного водному объекту (Черное море) в результате захоронения носовой части судна "Волгонефть-239": 145 344 095 (сто сорок пять миллионов триста сорок четыре тысячи девяносто пять) рублей , - говорится в опубликованном полном тексте решения суда.

В тексте решения суда со ссылкой на акт обследования танкера говорится, что разлом судна произошел в районе грузовых танков № 3 и № 4, они оказались разрушены, объем указанных танков - 708 кубометров. Танки № 1 и № 2 были негерметичны. Из затонувшей носовой части были зафиксированы как минимум четыре факта утечек нефтепродуктов: три из них в феврале 2025 года и один в марте 2025 года. В общей сложности на судне перевозилось 4,3 тыс. тонн нефтепродуктов. При работах по утилизации кормовой части танкера, где расположены грузовые танки с пятого по восьмой, было откачано почти 1,5 тыс. тонн нефтепродуктов, при этом с кормовой части также были утечки. Однако размер вреда окружающей среде именно в части нефтепродуктов был рассчитан на 2,8 тыс. тонн, то есть из него был исключен откачанный мазут.

Также суд в своем решении указывает, что согласно заключению Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Южному федеральном округу по итогам расследования инцидента причинами крушения явились невыполнение капитаном судна и судовладельцем ограничений по сезону плавания судов в морской акватории Керченского пролива, а также невыполнение требований нормативных актов Минтранса России к квалификации и комплектации экипажа судна. Ответчику не удалось представить доказательств, указывающих на возможность освобождения его от гражданско-правовой ответственности, включая наличие обстоятельств непреодолимой силы и действий третьих лиц, которые, по утверждениям ответчика, могли гипотетически способствовать аварии. В случае, если впоследствии будет установлен факт виновных действий третьих лиц, ответчик не лишен права предъявить таким лицам регрессные требования, резюмировал суд.