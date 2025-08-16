Reuters: в результате наводнений в Пакистане погибли более 300 человек

Агентство приводит такие данные со ссылкой на местные власти. Одним из наиболее пострадавших считается район Бунер, который находится в трёх часах езды к северу от Исламабада. Там погибли 184 человека, инфраструктуре, посевам и садам нанесён значительный ущерб. В публикации отмечается, что спасательные работы и расчистка заблокированных дорог продолжается. Для пострадавших организованы медицинские лагеря и доставка горячего питания. По прогнозам синоптиков, сильные дожди продлятся в регионе до 21 августа. В течение последней недели от наводнений пострадал не только Пакистан, но и некоторые районы Индии и Непала.