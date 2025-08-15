Раскрыты действия убийцы судьи в Камышине после жестокой расправы

Суд на два месяца арестовал 47-летнего Сергея Кибальникова, обвиняемого в жестоком убийстве федерального судьи Камышинского городского суда 40-летнего Василия Ветлугина. Преступление, по версии следствия, совершено на почве ревности.

© Московский Комсомолец

Как удалось выяснить «МК», Кибальников тщательно готовился к преступлению и сразу же собирался после убийства судьи сдаться властям. После совершения преступления он прислал голосовое сообщение своей сестре: «Прости меня, так случилось». И сразу же вслед за этим Кибальников сдался.

Те, кто хорошо знал обвиняемого, говорят, что он всегда был абсолютно нормальным человеком.

«Спортсмен, не пил, не курил. Такое впечатление, что мы о разных людях говорим», - поделился один из знакомых Сергея.

Он также добавил, что отец Кибальникова — в прошлом сотрудник правоохранительных органов, имел поощрения по службе. Как раз в пятницу Кибальникову-старшему должны были делать операцию, и родные боялись, что он не переживет страшной новости о задержании сына.

Друзья задержанного отмечают, что ситуация с браком у него повторилась — первая жена Кибальникова тоже ушла от него. Однако на этот раз мужчина решился на ужасное преступление.

Напомним, Сергей Кибальников причинил огнестрельное ранение Василию Ветлугину у здания суда накануне вечером. После этого он отрезал судье половой орган и выколол глаз. Кибальников заподозрил, что его супруга, работающая секретарем в городском суде, имеет интимные отношения с судьей.