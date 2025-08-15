Украинке грозит смертная казнь за провоз наркотиков на Бали

21-летнюю украинку Катерину Вакарову задержали в аэропорту Бали с 2 килограммами наркотиков. Об этом сообщает местное издание Radar Buleleng.

По информации издания, девушка прилетела на остров 3 августа. Офицеры пограничной службы просканировали ее чемодан и обнаружили подозрительный предмет — упаковку с неизвестным веществом. Результаты лабораторного теста подтвердили, что украинка перевозила наркотики — 4-CMC, также известный как клефедрон.

Первоначальное следствие показало, что препарат планировалось распространять на Бали, в первую очередь — среди иностранных туристов. Правоохранители не исключают, что Вакарова является сообщницей международной наркосети.

По законам Индонезии, теперь ей грозит смертная казнь или пожизненное заключение. В публикации отмечается, что ее семью уведомили о произошедшем.