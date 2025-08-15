Число пострадавших при взрыве на заводе в Рязанской области превысило 100

Пятеро погибли и более 100 человек пострадали в результате возгорания в производственном цехе на предприятии в Рязанской области, сообщил губернатор региона Павел Малков.

© Валерий Шарифулин/ТАСС

«По предварительной информации, погибли пять человек. Более 100 пострадали, в том числе из-за осколков стекла», — написал он в своём Telegram-канале.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Создан штаб по ликвидации последствий ЧП.

Утром 15 августа сообщалось, что три человека получили травмы в результате взрыва и возгорания в пороховом цеху завода «Эластик» в Рязанской области.

Число пострадавших при взрыве на заводе под Рязанью резко выросло

По данным источника RT, около 20 человек могут находиться под завалами цеха.