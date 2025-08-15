Экс-директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов приговорен к 5 годам колонии общего режима по делу о хищениях. Решение вынес Одинцовский городской суд Подмосковья, сообщает ТАСС.

Ахмедову ранее предъявили обвинения в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебном подлоге. Помимо срока, инстанция взыскала с бывшего главы парка в пользу Минобороны и "Патриота" 7 и 25 миллионов рублей соответственно.

Во время судебного заседания Ахмедов уточнил, что дал показания против двух фигурантов уголовного дела, экс-замминистра обороны Павла Попова и бывшего заместителя начальника главного управления инновационного развития ведомства Владимира Шестерова.

Он попросил учесть его сотрудничество со следствием и частичное возмещение ущерба, а также подчеркнул, что был в служебной зависимости от упомянутых фигурантов. Также Ахмедов заявил, что раскаялся в содеянном, поэтому попросил не назначать ему связанное с лишением свободы наказание.

Отмечается, что государственный обвинитель просил у инстанции назначить экс-директору парка 6 лет лишения свободы и штраф в размере 500 тысяч рублей, а также запретить Ахмедову занимать руководящие должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение трех лет.