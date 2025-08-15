Создателя «Бурана» отправили  в тюрьму на 13 лет за заказное убийство зятя

Московский областной суд вынес приговор известному ученому, одному из разработчиков космического корабля «Буран» Александру Кибальченко. Пожилого мужчину задержали в начале 2021 года по подозрению в организации убийства собственного зятя, бывшего сотрудника управляющей компании «Тройка Диалог» Тимура Зайниева.

© Московский Комсомолец

Как ранее сообщал "МК", в марте 2021 года 43-летний Тимур после заседания суда (мужчина несколько лет судился с бывшей женой, дочерью Кибальченко) был похищен, избит и вывезен в гараж в подмосковном Красногорске, где задушен. Как оказалось, профессор НИУ им. Баумана, Александр Кибальченко, решил "лишить жизни" своего зятя, заплатив за осуществление этой услуги 50 тысяч долларов. По делу были задержаны пятеро человек: Кибальченко, исполнитель Осипов, а также еще трое соучастников, впоследствие признанные невиновными.

На последних заседаниях камнем преткновения стал статус детей погибшего Тимура Зайниева: можно ли их считать потерпевшими и если да, то кто должен представлять интересы несовершеннолетних? Суд усомнился в том, что интересы детей может защищать адвокат, действующий без участия матери, Виктории, которая отказалась посещать заседания. Ещё одним кандидатом на роль представителя был отец убитого, дедушка несовершеннолетних. Однако и этот вариант встретил большое количество протестов, со стороны защитников подсудимых. В итоге, суд лишил детей статуса потерпевших, из-за чего они остались без денежной компенсации за моральный ущерб.

На протяжении всего процесса Кибальченко настаивал на непричастности к делу, даже после того как суд признал его виновным. Защитники бывшего профессора просили суд о снисхождении и делали акцент на его возраст, заслуги перед страной и теплое отношение к детям убитого.

Воспользовавшись правом последнего слова в суде, Кибальченко заявил, что произошедшее — большое несчастье и в таких случаях родственники должны сплочатся, а не создавать новую трагедию.

Исполнитель убийства, Осипов, выбрал другую тактику: большую часть решений он пожелал оставить на усмотрение суда, а после подачи иска с просьбой возмещения морального вреда на сумму 60 миллионов рублей, и вовсе согласился выплатить столько, сколько родители погибшего сочтут нужным.

В итоге исполнителя убийства приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Кибальченко получил 13 лет 3 месяца в исправительной колоним строгого режима.