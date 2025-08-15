Число пострадавших при взрыве на заводе под Рязанью резко выросло

Число пострадавших при взрыве на заводе «Эластик» в Рязанской области резко выросло. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

По данным источника канала, в результате ЧП пострадали 98 человек. Еще пятерых человек спасти не удалось.

О ЧП в Шиловском районе области стало известно ранее 15 августа. По предварительным данным, взрыв произошел в пороховом цеху. Сейчас раненых доставляют в больницу. Причиной разрушительного взрыва назвали детонацию боеприпаса.

Число пострадавших при взрыве на заводе под Рязанью выросло в три раза

В 2021 году на заводе «Эластик» уже происходило ЧП. Тогда жертвами взрыва и последующего пожара стали 17 человек.