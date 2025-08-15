В Петербурге в лесу с мешком на голове нашли похищенного повара-мигранта

Полиция Петербурга разбирается в инциденте с нападением на иностранца. Об этом сообщает 78.ru.

© Газета.Ru

Инцидент произошел в Сестрорецке. Повар-мигрант шел после смены в магазин, но в какой-то момент на него напали неизвестные. Компания похитила мужчину и вывезла за пределы города, вымогая у иностранца деньги.

Спустя некоторое время мужчину нашли в Лисьем Носу с мешком на голове и ранениями, которые ему нанесли лежавшим рядом ножом. Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего.

По словам источника портала, неизвестные звонили семье пострадавшего и вымогали у них 55 тысяч рублей.

До этого в Екатеринбурге недовольный заказом клиент похитил мастера. Мужчина посчитал, что специалист хочет его обмануть, поэтому рассказал о ситуации знакомым.

Вместе они похитили мастера и затолкали в подвал, где избивали и требовали, чтобы он сделал заказ для одного из похитителей бесплатно.