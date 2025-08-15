Стала известна причина взрыва завода «Эластик» в Рязанской области

Предварительно причиной ЧП на заводе «Эластик» в Рязанской области называют нарушение техники безопасности. Об этом в пятницу, 15 августа, сообщает Mash.

Как уточнили спасатели, под завалами помещения остаются как минимум двадцать человек, передает Telegram-канал.

О происшествии стало известно утром 15 августа: пожар случился в одном из производственных помещений на фабрике в Рязанской области. Сначала сообщалось о трех погибших, а позже появилась информация о пяти.

Стало известно о жертвах при взрыве на российском заводе

