Хабаровские таможенники нашли тонну бивней мамонтов в чемоданах у иностранцев

На пункте пропуска в Благовещенске хабаровские таможенники пресекли контрабанду почти тонны фрагментов бивней мамонтов, рассказала пресс-секретарь регионального ведомства Елена Попова.

© УМВД Амурской области

Как выяснилось, двое мужчин пытались незаконно вывезти в Китай 939 кг фрагментов в 15 чемоданах.

В ходе досмотра сотрудниками ФТС России багажа контрабандисты не смогли предъявить разрешительные документы на вывоз товара.

По заключению специалистов, эти бивни представляют собой культурную ценность.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей в крупном размере — максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет и штрафом до миллиона рублей.

