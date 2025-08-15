Выросло число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области

Пять человека погибли при взрыве пороха на заводе «Эластик» в Рязанской области. Об этом 15 августа сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона.

© Илья Московец/URA.ru/TACC

Инцидент произошел около 10:30 в Шиловском районе региона. Пожар начался в одном из производственных цехов предприятия. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и силовики.

По предварительным данным, погибли пять человек. Еще около 20 работников пострадали, уточняет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Стала известна причина взрыва завода «Эластик» в Рязанской области

Власти создали штаб по ликвидации последствий ЧП, куда вошли руководители профильных ведомств и правоохранительных органов. К заводу выехали губернатор Павел Малков и областной прокурор Дмитрий Коданев. Причины взрыва устанавливаются.