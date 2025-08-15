Правоохранители задержали в Москве мошенников при получении трех миллионов

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве семейную пару, подозреваемую в мошенничестве. Их поймали с поличным в момент получения денег. Об этом в пятницу, 15 августа, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих подозреваемых в момент получения денежных средств в кафе на проспекте Мира. Ими оказалась семейная пара. Еще двое злоумышленников были задержаны по местам жительства в Тверской и Саратовской областях, — рассказала в личном Telegram-канае Ирина Волк.

По данным следствия, мошенники придумали схему обмана лидирующей организации на торгах по заключения договоров водопользования на участке в Тверской области. Злоумышленники также зарегистрировались на аукционе в качестве участников. После этого они связались с организацией и потребовали три миллиона рублей. В противном случае преступники сообщили, что повысят стоимость лота до запредельных значений.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело. Всех фигурантов отправили под домашний арест. На данный момент следователи устанавливают все эпизоды, к которым могут быть причастны злоумышленники.

Ранее жертвами мошенницы стали более 200 туристов со всей страны. Турагент продавала клиентам путевки по заниженным ценам, а после получения денег переставала выходить на связь. В конце июля подозреваемая в мошенничестве женщина попала в психиатрическую больницу с признаками шизофрении. Теперь она утверждает, что ничего не помнит.