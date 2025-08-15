Крымчанку осудили на 15 лет за госизмену

Южный окружной военный суд приговорил жительницу Крыма Алину Грек к 15 годам лишения свободы по статьям о госизмене и подготовке к теракту. Об этом 15 августа сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

По данным следствия, в сентябре 2023 года женщина связалась с сотрудником главного управления разведки минобороны Украины, заявив о желании сотрудничать за деньги. По заданию куратора она купила компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств и планировала поджечь железнодорожный релейный шкаф в Симферопольском районе Крыма. В январе 2024 года она подожгла изготовленное устройство и отправила видео куратору. Тот подтвердил правильность использования устройства и дал женщине новое задание, однако 22 января 2024 года фигурантку задержали.

«Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Грек Алины Кирилловны, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 (госизмена), ст. 205.3 (прохождение обучения террористической деятельности) и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (подготовка теракта) УК РФ. В соответствии с приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет», — сообщил представитель суда.

Как писала «Парламентская газета», 1 августа один из жителей Севастополя был задержан по подозрению в госизмене. По информации ФСБ, мужчина связался с представителем сил спецопераций украинских вооруженных сил через Telegram-канал, использовавшийся спецслужбами Украины для сбора разведданных.