В Казахстане задержали водителя, дважды пытавшегося сбить людей в Новосибирске

Правоохранители задержали мужчину, который дважды пытался наехать на группу людей в Новосибирске и скрылся после этого в Казахстане. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

"Компетентными органами Казахстана задержан причастный к покушению на убийство гражданин иностранного государства", - говорится в сообщении.

В управлении уточнили, что правоохранители готовятся к экстрадиции фигуранта на территорию РФ. По данным прокуратуры региона, мужчина задержан в Астане, оттуда он планировал уехать в Азербайджан.

Эльчин Джаннатов, предположительно, был за рулем. Ранее ему заочно предъявили обвинение, он был объявлен в межгосударственный розыск. Суд заочно арестовал фигуранта.

Утром 10 августа водитель самосвала дважды умышленно въехал на высокой скорости в крыльцо кафе "У дороги", где находилось несколько человек. Пострадавшим не потребовалась госпитализация, им оказали помощь на месте. Водитель скрылся с места происшествия. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).