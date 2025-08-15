С могилы Романа Старовойта пропало 17 венков

У могилы бывшего министра транспорта России Романа Старовойта стало заметно меньше прощальных венков — из 33, оставленных на похоронах, осталось только 16. Об этом в пятницу, 15 августа, сообщает «МК в Питере».

© Вечерняя Москва

С момента его смерти прошло 40 дней. В православной традиции эта дата имеет особое значение — считается, что душа предстает перед Богом, а близкие проводят поминальные обряды. Утром 15 августа на Смоленском кладбище в Петербурге у места захоронения было тихо.

Петербуржцы, направлявшиеся к часовне святой блаженной Ксении Петербургской, останавливались у креста, крестились и поминали экс-министра, передает издание.

О смерти бывшего министра транспорта стало известно 7 июля. В этот же день президент РФ Владимир Путин освободил его от занимаемой должности. Что известно о гибели Старовойта — в отдельном материале «Вечерней Москвы».

Ранее стало известно, что причина самоубийства Романа Старовойта может крыться в возможном уголовном деле. Против бывшего министра транспорта России показания дали бывший гендиректор корпорации Владимир Лукин и депутат Максим Васильев. Они заявили, что Старовойт причастен к нарушениям при строительстве фортификаций. Также против него показания якобы дал и Смирнов.