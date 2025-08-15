В Приморском крае мужчина задохнулся в кукурузе

В Приморском крае мужчина погиб, задохнувшись в кукурузе. Его засыпало зерном, когда он вошел в силос по заданию руководителя, сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, начальник по безопасности условий труда на Приморском заводе по переработке кукурузы в Михайловке дал команду подчиненным войти в силос и проверить, есть ли там остатки зерна.

«По правилам осматривать силос при наличии в нем заготовок строго запрещено. Аппаратчик элеваторного комплекса вошел в помещение, ударил по скопившемуся зерну при осмотре и на него сошла лавина кукурузы», — говорится в публикации.

После произошедшего начальник и другие работники бросились спасать мужчину, однако сделать это не удалось, так как к тому моменту его дыхательные пути забились кукурузой, из-за чего он задохнулся.

Михайловский районный суд признал начальника виновным по статье о нарушении требований охраны труда и приговорил его к 1,6 года лишения свободы условно. Кроме того, подсудимый не сможет работать на смежных должностях тот же срок, пишет канал.