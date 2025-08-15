Илья Варламов* назвал «пустяком» свой арест на восемь лет

Вчера, 14 августа, журналиста Илью Варламова* (физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России) приговорили к восьми годам лишения свободы. Помимо срока в колонии 41-летнему блогеру назначили штраф в размере 99 миллионов рублей. Он сам, впрочем, на оглашении приговора не присутствовал. Илья уже давно не проживает в России.

© Соцсети

После всех новостей Варламов* вышел на связь с публикой. На странице личного блога он выложил фото, сделанное на фоне берез. Илья отметил, что теперь наслаждаться и любоваться ими ему придется «на чужбине». Возвращаться в родную страну мужчина не намерен. Сидеть в тюрьме, по словам Ильи, не входило в его планы.

«Что тут можно сказать? Не будем же мы из-за таких пустяков унывать?… Все будет хорошо. Только вперед!», — высказался заочно осужденный блогер.

Стоит отметить, что если Илья Варламов* все-таки приедет на родину, его сразу же задержат. После ареста журналист будет направлен в колонию для отбывания своего наказания.

Напомним, на территории России Илья Варламов* не пребывает уже более трех лет. Весной позапрошлого года Министерство юстиции РФ присвоило ему статус иностранного агента.

*Включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.