В российском регионе произошло три мощных землетрясения за утро

У берегов Северных Курил за утро пятницы, 15 августа, произошло три землетрясения магнитудой более 5,0 — их сейсмологи считают мощными. Об этом сообщили на сайте Сахалинского филиала Единой Геофизической службы РАН.

Первые за сутки сильные подземные толчки были зафиксированы в 03:46 по местному времени (19:46 четверга по московскому времени), их магнитуда составила 5,2. Очаг залегал на глубине 43 километров.

Второе мощное землетрясение магнитудой 5,3 потрясло Курилы в 08:51 (00:51 мск). Его на острове Парамушир ощутили силой до трех баллов. Третье землетрясение в российском регионе произошло в 10:12 (02:12 мск). Его эпицентр располагался в 127 километрах на восток от Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг залегал на глубине десяти километров под дном моря, а на Парамушире подземные толчки ощущались силой до двух-трех баллов. Сейсмологи уточнили, что угроза цунами не объявлялась ни в одном из случаев.

Опрос показал, как землетрясение на Камчатке изменило планы туристов

Ранее стало известно, что на Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7.