Полиция Стамбула задержала мэра центрального района Бейоглу

В Стамбуле 42 человека, включая мэра центрального района Бейоглу Инана Гюнея, были задержаны по делу о коррупции в ходе девятой волны расследования махинаций в мэрии.

Стамбульская полиция задержала 42 человека, включая мэра центрального района Бейоглу Инана Гюнея, по подозрению в коррупции, передает ТАСС. Задержания прошли на основании решения местной прокуратуры, информацию подтвердил телеканал Haberturk.

Среди задержанных – представители оппозиционной Народно-республиканской партии, к которой относится и глава Бейоглу. Агентство ANKA уточняет, что задержания связаны с девятой по счету волной антикоррупционных операций, которые проводятся в рамках расследования дел о махинациях в мэрии Стамбула.

Расследование стартовало после задержания оппозиционного мэра крупнейшего города Турции Экрема Имамоглу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Стамбула Экрем Имамоглу был временно отстранен от должности после ареста. Оппозиционер Нури Аслан назначен исполняющим обязанности мэра Стамбула на период ареста Имамоглу. Имамоглу стал почетным гражданином Парижа после ареста.