Исполнителей теракта в «Крокусе» ждал сообщник

Четверых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» в приграничном регионе ожидал пособник, ответственный за их переправку через украинскую границу и сопровождение до Киева.

Об этом информирует «ТАСС» со ссылкой на материалы уголовного дела.

Из показаний Шамсидина Фаридуни (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) следует, что организатор Сайфулло проинструктировал их до атаки направиться после совершения преступления в Брянскую область.

Террористам сообщили, что в указанном регионе их встретит человек по кличке «Ках-ках», который обеспечит переход границы с Украиной и доставку в Киев для получения вознаграждения. Фаридуни обещали один миллион рублей. По его словам, подлинное имя пособника ему неизвестно.

Ранее сообщалось о планах огласить приговор по делу о теракте в «Крокусе» в 2025 году. Как передает источник РИА «Новости», в настоящее время судебные заседания проходят трижды в неделю практически без сбоев.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года, став крупнейшей трагедией в современной России со времен Беслана. Погибли 149 человек, более 300 получили ранения.