Boeing едва не разбился в аэропорту Тайваня из-за тайфуна

На запись видеокамеры попал момент посадки пассажирского Boeing 747 в аэропорту Тайваня — приземление воздушного судна произошло во время тайфуна «Подул». Об этом сообщает Telegram-канал «360».

На получившихся кадрах можно увидеть, что самолет сильно сносит ветром в сторону. Когда шасси уже коснулись земли, воздушное судно задело взлетно-посадочную полосу крыльями — это вызвало сноп искр и дым.

Впрочем, трагедии удалось избежать — экипаж самолета смог благополучно приземлиться. Информации о пострадавших не поступало.

Самолет с пассажирами на борту резко упал на восемь тысяч метров во время полета

Ранее на Тайвань обрушился тайфун «Подул». Скорость ветра в области тайфуна достигала 191 км/ч.