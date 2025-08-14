В Белгородской области мужчина получил ранения при ударе FPV-дрона ВСУ

Мирный житель получил ранения в результате удара FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Дорогощь Грайворонского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате удара вражеского FPV-дрона мужчина получил минно-взрывную травму, баротравму, а также множественные осколочные ранения шеи, грудной клетки, живота и спины. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ», — написал глава региона.

Гладков добавил, что состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. Врачи оказали мужчине всю необходимую помощь. В настоящее время его перевели в медицинское учреждение Белгорода, отметил губернатор.

Днем 14 августа Гладков заявил, что Белгород подвергся атакам, каких еще не было в современной истории. По его словам, 13 августа город атаковало большое количество беспилотных летательных аппаратов. На следующий день ВСУ продолжили наносить удары по административному центру региона.