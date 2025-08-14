Убитый в Камышине судья обвинялся в нарушении этики

Жестоко убитый в Волгоградской области судья Василий Ветлугин на заре карьеры обвинялся в нарушении этики. Об этом говорится в материалах Высшей квалификационной коллегии судей, с которыми ознакомилась "РГ".

Замечания к Василию Ветлугину возникли в 2016 году на заре его карьеры, когда он претендовал на пост мирового судьи. Экс-супруга Ветлугина работала в отделе ГИБДД, а он рассматривал административные дела с участием сотрудников. Из-за этого ему первоначально отказывали в назначении на новый срок полномочий, но ВККС встала на сторону Ветлугина.

Ранее сообщалось, что судья был убит из карабина у выхода из здания Камышинского городского суда. Местный коммерсант расстрелял его из карабина "Сайга", а после надругался над телом. Мотивом убийства, по предварительным данным, была месть за измену.