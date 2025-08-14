В Челябинске азербайджанцы похитили россиянку и потребовали выкуп и автомобиль

Азербайджанцы в Челябинске похитили молодую россиянку в центре города. Девушку затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении. О произошедшем в четверг, 14 августа, сообщило издание Readovka.

© Вечерняя Москва

Пострадавшая рассказала, что похитители потребовали выкуп в виде 200 тысяч рублей и переписки автомобиля на их имя. Азербайджанцы связали девушку и везли ее в кафе, чтобы там она придумала, где взять деньги, угрожая расправой.

Похищенной удалось отправить сообщение со своей геолокацией сестре. Родственница обратилась в полицию.

Мужчин задержали в тот же день, но девушка утверждает, что их быстро отпустили. По словам пострадавшей, представители «азербайджанской диаспоры» теперь постоянно караулят ее у дома. На нее и ее семью оказывается психологическое давление, злоумышленники требуют забрать заявление и пугают россиянку.

Подруга пострадавшей рассказала, что один из похитителей якобы сказал им: «Ты запомни: азербайджанцы здесь рулят», говорится в материале.

До этого полицейские задержали москвичей, подозреваемых в похищении человека. Фигуранты уголовного дела выманили потерпевшего после конфликта в Сети. Они отвезли его в безлюдное место и избили. После этого потерпевший обратился к правоохранителям, которые установили местонахождение злоумышленников. Задержанных жителей Москвы заключили под стражу.