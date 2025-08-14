В Камышине задержан подозреваемый в убийстве судьи

В Волгоградской области задержан подозреваемый в убийстве федерального судьи, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

По данным ведомства, под следствием оказался местный коммерсант. Он подкараулил Василия Ветлугина у здания городского суда, застрелил его из карабина, затем надругался над телом. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статьям 105 и 222 УК РФ "Убийство с особой жестокостью" и "Незаконный оборот оружия".

Ранее сообщалось, что возможным мотивом убийства судьи была ревность.